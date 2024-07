Motociclista grávida se fere em acidente com linha de cerol em Marabá

Uma mulher grávida sofreu um acidente com linha de cerol, na tarde desta segunda-feira (15/07), em Marabá, sudeste do Pará. A vítima sofreu cortes profundos nos dedos ao ser atingida por uma linha de cerol enquanto pilotava motocicleta. O incidente aconteceu próximo ao semáforo do bairro São Félix I, na BR-222.

De acordo com informações do portal Debates, de Marabá, apesar do susto e de quase ter havido consequência ainda mais séria, a vítima se recupera bem.

A legislação proíbe a utilização de linhas de cerol no Pará desde a promulgação da Lei nº 9.597 em 20 de maio de 2022. A lei proíbe o uso, armazenamento, fabricação e comercialização de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, devido aos diversos acidentes que podem causar às pessoas. Neste período de férias escolares, os acidentes aumentam com motociclistas e na rede elétrica.

A Associação Brasileira de Motociclistas (Abram) indica mais de 100 acidentes graves envolvendo linhas de cerol por ano no Brasil, com cerca de 25% desses acidentes resultando em mortes. Já a Equatorial Pará, registrou 1.402 ocorrências de falta de energia, de janeiro a maio de 2024, por conta de pipas na fiação. Em 2023, o total de ocorrências foi de 7.367.