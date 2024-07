Mulher é baleada em confusão envolvendo segurança de bar em Cametá

​Uma mulher identificada como Laecilda Barral Coelho foi atingida por disparos de arma de fogo na noite de domingo (14), próximo a um bar, localizado no cruzamento da travessa São Benedito com a avenida Perimetral, bairro Primavera, em Cametá, no nordeste paraense. O baleamento ocorreu durante uma confusão generalizada na parte externa do estabelecimento, segundo testemunhas.

A Polícia Civil informa que apura o crime de tentativa de feminicídio por meio da Delegacia de Cametá. A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco de vida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações que estão em andamento.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Cametá (HRC), onde passou por uma cirurgia. Até o momento, o estado de saúde de Laecilda não foi divulgado.

O principal suspeito do crime é o segurança do bar, cuja identidade permanece desconhecida. A polícia está realizando buscas na tentativa de localizá-lo. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e motivação do ocorrido.

Testemunhas relataram que a confusão começou do lado de fora do bar, mas não souberam detalhar os motivos que levaram ao tumulto e, posteriormente, ao disparo que feriu Laecilda.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma mulher caída na calçada do estabelecimento. Inicialmente, especulou-se que a imagem seria da vítima baleada, porém, as autoridades policiais esclareceram que a mulher registrada nas fotos estava supostamente alcoolizada e havia desmaiado após a confusão.

Denuncie

Informações que ajudem a polícia a localizar o autor dos disparos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e sigilosa.