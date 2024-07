Homem é morto com tiro no rosto em Rondon do Pará

Antônio Elzimar Alves Tavares foi morto com um tiro no rosto no último domingo (30), na zona rural de Rondon do Pará, município do sudeste paraense. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, tudo aconteceu por volta das 6h, na rua Laranjeira, Vila da Paz, KM 56.

De acordo com a polícia, a vítima foi levada para o hospital municipal ainda com vida, mas não resistiu e morreu horas depois.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas. A polícia não divulgou informações sobre a vida pregressa do homem. Também não há detalhes se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça que pudesse culminar com o seu assassinato.

A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de localizar e prender o autor do crime. Informações que ajudem as autoridades policiais podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181).