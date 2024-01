Disque Denúncia contribui para a prevenção da criminalidade no Pará

Levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) mostra o papel cada vez mais expressivo que o serviço prestado pelo Disque Denúncia (181) vem ganhando ao incluir o cidadão no combate à criminalidade e auxiliar as forças de segurança no Pará. De janeiro a dezembro do ano passado, as informações repassadas via 181 tiveram um papel fundamental para a investigação e apuração de crimes no Estado. No total, foram 130.721 ligações recebidas e a maioria delas contribuiu de forma direta para o trabalho das polícias.

As cinco principais ocorrências registradas em 2023 foram referentes ao tráfico de entorpecentes (8.809), poluição sonora (8.414), maus tratos contra animais (3.111), porte de entorpecentes (1.013) e abandono de animais (750).

O Disque Denúncia é um canal disponível à população, que pode e deve fornecer informações sobre crimes e ocorrências ilegais já consumadas. O serviço pode ser acionado de várias formas, a mais utilizada ainda é o telefone convencional 181, que somou 110.002 ligações, seguida pelo Whatsapp (91) 981159181, intermediado pela atendente virtual Iara, com 10.538 denúncias feitas.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, enfatiza a importância do 181 e da participação da população para auxiliar o trabalho de elucidação da polícia, contribuindo para a redução da criminalidade. “É muito importante que a população conheça todos os mecanismos de denúncia e colabore com a Segurança Pública, de forma anônima, sigilosa e gratuita. A sociedade é parceira, já enviou informações de vários casos que foram solucionados e nós queremos estreitar ainda mais essa parceria”, disse.

No último ano, o canal foi essencial para dar suporte às ações desenvolvidas pela Segup, a exemplo da operação “Esparavel”, realizada a partir de março de 2023 em Igarapé-Miri, região do Baixo Tocantins. Na ocasião, foram 110 denúncias recebidas que resultaram em inquéritos, termos circunstanciados de ocorrência, prisões e apreensões.

O órgão também esteve envolvido na ação de cidadania levada a municípios do Marajó Oriental e Ocidental como Soure, Cachoeira do Arari, Salvaterra e Breves. Por ocasião desse trabalho itinerante, a equipe do Disque Denúncia ministrou palestras, distribuiu material educativo sobre os canais disponibilizados à população e t​reinou os usuários locais do Sistema de Segurança.

Canais

O Pará é um dos poucos Estados do Brasil a ter cinco sistemas integrados para o cidadão se comunicar diretamente com a Segurança Pública. Além do número 181 existe o WhatsApp, atendido pela atendente virtual IARA (Inteligência Artificial Rápido e Anônimo), que é a versão on-line do serviço convencional, além do ChatBot, Formulário Web e e-mail.

O campo do chatbot (bate-papo) fica situado na parte inferior de todos os sites dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do Pará, como o da própria Segup, das polícias Militar e Civil e também do Corpo de Bombeiros. Outro meio é o formulário on-line para o recebimento de denúncias no site segup.pa.gov.br. Após o recebimento das informações e o preenchimento de protocolo, as denúncias são destinadas aos órgãos competentes. E mais recentemente, foi disponibilizado também um endereço de e-mail (disquedenuncia181@segup.pa.gov.br). Em todos os casos, é garantido o sigilo e o anonimato do cidadão.