Suspeita de homicídio se esconde debaixo da cama, mas acaba presa no Pará

Uma mulher identificada como Julia Ketyll Souza Silva foi presa na manhã desta segunda-feira (1º), na rua Macapá, no bairro Jardim Panorama, no município de Curionópolis, no sudeste paraense. A mulher é suspeita do homicídio que vitimou Jorge Cassiano de Souza. O crime foi cometido no último dia 28 de junho.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, que efetuou a prisão, a mulher teria confessado a autoria do assassinato no momento da abordagem.

Após uma denúncia anônima recebida pelos policiais, foi possível chegar até a suspeita, que estava em uma residência próxima à ponte no Jardim Panorama. Lá, os militares fizeram uma busca por Julia, que estava escondida em um dos cômodos da caixa, debaixo de uma cama.

Apesar de confessar o crime, Julia não informou o que a levou a cometer o assassinato. Durante a abordagem e condução até a delegacia, os PMs constataram que ela apresentava um corte profundo no braço esquerdo.

A suspeita foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Curionópolis, onde prestou depoimento e permanecerá à disposição da Justiça. As informações são do Correio de Carajás.