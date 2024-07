Sobreviventes de ataque a facadas no Icuí-Guajará, avó e neta continuam internadas em Ananindeua

Continuam internadas a avó e neta que sobreviveram a um ataque a facadas, registrado no domingo (30), no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém, e que terminou com a morte de Ailton da Silva Avelar, de 65 anos. Maria Virgínia Oliveira Corrêa, 63 anos, esposa de Ailton, passou por uma cirurgia ainda no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), para onde foi transferida ainda na data do crime. O procedimento, conforme o relato de familiares, consistiu na retirada de sangue acumulado entre os órgãos, ocasionado pelas perfurações de arma branca. Larissa de Oliveira Corrêa, 27, neta de Maria, se encontra na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí-Guajará. Até o momento, o autor do crime não foi preso e é procurado pela polícia.

VEJA MAIS

O suspeito do ataque é o motociclista de aplicativo Hermeson do Vale Mendes, 45 anos, ex-companheiro de Larissa, com quem tem uma filha de um ano. A família das vítimas disse que ele não aceitava o fim do relacionamento com Larissa.

De acordo com testemunhas, Larissa havia saído de casa para fazer uma compra em uma mercearia localizada na travessa Eduardo Angelim, pouco antes das 17h. Assim que retornou para casa, ela percebeu que Hermeson estava na esquina da residência onde ela morava com os avós, desde que se separou do suspeito, há cerca de oito meses, após cinco anos de relacionamento.

Ainda segundo as testemunhas, Larissa estava sentada próximo da porta da casa, juntamente com a filha de um ano, momento em que Hermeson chegou. Na versão das testemunhas, o suspeito empurrou Larissa para dentro do imóvel e a esfaqueou, pelo menos, duas vezes no pescoço e do lado esquerdo do peito. A criança, que estava no carrinho de bebê, não foi atingida.

Familiares das vítimas acreditam que Maria Virgínia foi tentar defender a neta e a filha de Larissa, quando acabou sendo atingida por Hermeson. Ailton ainda teria ouvido confusão e tentado proteger a esposa e a neta. Ele sofreu um único golpe no peito, morrendo logo depois.

Segundo a família das vítimas, o velório do idoso acontecerá nesta segunda-feira (1º), no Icuí-Guajará, apenas para amigos e familiares. O sepultamento, que ainda não teve um local definido, deve ocorrer na terça (2). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.