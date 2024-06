Suspeito de tentar matar ex-companheira a facadas é preso pela PC em Benevides

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Civil suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de faca. A captura do investigado foi realizada na quarta-feira (20), no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Conforme a PC, o crime ocorreu em dezembro de 2023, quando o homem invadiu a casa da vítima.

Equipes da Delegacia de Feminicídios, vinculada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Belém, com apoio de policiais civis do Grupo de Trabalho de Vulneráveis, vinculados ao Núcleo de Inteligência (NIP) da Polícia Civil do Pará, participaram da ação. Segundo a vítima, dias antes de cometer o crime, o homem enviou uma mensagem para ela com uma foto e perguntou: “O que a faca está fazendo em cima da cama?”. Quando a mulher chegou do trabalho, percebeu que a janela da casa onde mora estava um pouco aberta e tinha uma faca em cima da cama. Com medo, só entrou na casa quando teve certeza que o suspeito não estava mais lá.

O crime

Segundo a delegada Ana Paula Chaves, diretora da Deam Belém, dias após enviar a mensagem à ex-companheira, o suspeito entrou na casa quando a vítima estava dormindo e a esfaqueou. “As investigações apontam que o indiciado não aceitava a separação e durante o relacionamento exigia sempre andar junto da vítima, vistoriava diariamente suas redes sociais, não aceitava que a mesma trabalhasse ou tivesse amizades fora do relacionamento, além de enviar rotineiramente mensagens ameaçadoras”, detalhou.

Em setembro de 2023, a vítima já havia procurado a Deam Belém e solicitado medidas protetivas, mas o suspeito sempre tentava contato com ela mesmo após deferidas as medidas. A vítima, no entanto, não havia informado o descumprimento das medidas porque era desencorajada por familiares.

Durante as investigações, conforme a PC, o investigado ainda teria enviado mensagens de áudio para a irmã da vítima dizendo que sabia que a ex-companheira estava internada no Hospital Metropolitano, mas que não se arrependia do crime. Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.