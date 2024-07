Professor é morto a pauladas em Viseu; companheiro é principal suspeito

Um professor identificado como Almir Rogério dos Santos, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa, na noite de domingo (30/06) no Conjunto Rio Gurupi, em Viseu, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, populares acionaram a Polícia Militar após localizarem a vítima, que apresentava marcas de golpes na região do pescoço. O companheiro da vítima é o principal suspeito e, conforme a Polícia Civil, pode responder por homicídio doloso.

Segundo as autoridades policiais, Almir Rogério teria sido atingido por uma paulada na madrugada de sábado (29/06), por volta de 3h da madrugada, quando estava no quarto da casa onde morava. Ainda não há mais detalhes das circunstâncias que levaram ao crime. Testemunhas relataram que a vítima era homossexual e vivia com outro homem, que não estava no local quando o corpo foi encontrado.

O companheiro de Almir Rogério foi localizado por policiais quando participava de um culto em uma igreja e, ao ser questionado, teria confessado o homicídio. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. A polícia Civil está à frente do caso para esclarecer o crime.

Rogério era docente e dava aulas em instituições de ensino da rede municipal de Viseu. O corpo da vítima foi removido pela perícia criminal e o local do crime foi periciado.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso e está à disposição da Justiça. O caso segue em apuração pela delegacia de Viseu.