Idoso é morto com facada no peito dentro de casa em Ananindeua; neta e esposa foram esfaqueadas

Ailton da Silva Avelar, 65 anos, foi morto com uma facada no peito na tarde deste domingo (30), por volta das 17h, dentro da casa onde morava, na travessa Eduardo Angelim, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Na ação criminosa, duas mulheres ficaram feridas. Elas foram identificadas como Maria Virgínia Oliveira Corrêa, 63 anos, esposa de Ailton, e Larissa de Oliveira Corrêa, 27 anos, avó e neta.

O principal suspeito dos crimes é o motociclista por aplicativo Hermeson do Vale Mendes, 45 anos, ex-companheiro de Larissa, com quem tem uma filha de um ano. Segundo parentes das vítimas, Hermeson não aceitava o fim do relacionamento com Larissa. Ele está foragido. O caso foi registrado, inicialmente, na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua, mas poderá ser tramitado para a Delegacia Especializada em Feminicídio (Defem).

A dinâmica do crime ain​da é desconhecida. Mas, segundo testemunhas, pouco antes das 17h deste domingo, Larissa havia saído de casa para fazer uma compra em uma mercearia localizada na travessa Eduardo Angelim. Ao retornar para casa, percebeu que Hermeson estava na esquina da residência onde ela morava com os avós, desde que se separou do suspeito, há cerca de oito meses, após cinco anos de relacionamento.

Ainda segundo as testemunhas, Larissa estava sentada próximo da porta da casa, juntamente com a filha de um ano, momento em que Hermeson chegou. Na versão das testemunhas, o suspeito empurrou Larissa para dentro do imóvel e a esfaqueou, pelo menos, duas vezes no pescoço e do lado esquerdo do peito. A criança, que estava no carrinho de bebê, não foi atingida.

Familiares das vítimas acreditam que Maria Virgínia foi tentar defender a neta e a filha de Larissa, quando acabou sendo atingida por Hermeson. Os parentes acreditam ainda que Ailton ouviu a confusão e foi tentar defender sua esposa e a neta e sofreu um único golpe no peito.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte do idoso. Após isso, Larissa foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí-Guajará. O estado de saúde dela é estável. Maria Virgínia foi levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e está fora de perigo, de acordo com os familiares.

Logo após os crimes, Hermeson fugiu sozinho em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido. Câmeras de segurança instaladas próximas ao local dos crimes registraram o momento em que o suspeito passa em direção à casa das vítimas. Conforme as imagens, Hermeson aparece caminhando. Logo depois, ele sai correndo, pega a moto e foge.

Segundo familiares das vítimas, Hemerson tinha um histórico de violência praticada contra Larissa e a avó dela. Ambas possuíam medidas protetivas que impediam o suspeito de se aproximar delas. Ainda assim, as medidas foram violadas diversas vezes. Em uma delas, Hermeson pulou o muro da casa onde Larissa morava para invadir o imóvel. Familiares contam que Larissa não acreditava que Hemerson pudesse fazer algo contra ela devido à existência da filha deles.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.