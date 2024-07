Homem invade residência, furta botijão de gás e acaba preso em Jacundá

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso na tarde do último domingo (30), suspeito de invadir uma residência e furtar um botijão de gás, em Jacundá, no sudeste paraense. A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Militar, por meio do 50º Batalhão, que apresentou o suspeito na Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a polícia, por volta das 15h30, moradores da rua Amazonas, no bairro Bela Vista, abordaram a viatura policial e informaram que um suspeito ​havia invadido uma residência e saído do local com um botijão de gás de cozinha.

Diante das informações, a equipe fez diligências pelo bairro e encontrou o suspeito na rua Pará, ainda carregando o botijão. Ao perceber a viatura, o homem se desfez do objeto furtado e pulou alguns muros, mas acabou preso pela equipe. A Polícia Civil continua investigando o caso.