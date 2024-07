Investigador da PC é baleado ao cumprir mandado de prisão em Parauapebas

Um investigador da Polícia Civil foi baleado enquanto participava de uma ação para dar cumprimento a um mandado de prisão por homicídio em Parauapebas, sudeste do Pará, na noite de domingo (30/06). A PC informou, em nota, que o autor do disparo reagiu à abordagem policial e também foi alvejado. O policial Civil e o suspeito foram encaminhados para receber socorro médico.

Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu nas imediações da Rua Rio de Janeiro, no Palmares Sul. As informações iniciais dão conta que os agentes chegaram ao local e, ao dar voz de prisão ao suspeito, ele teria sacado uma arma de fogo e feito disparos contra os agentes. O investigador foi alvejado na região da coxa e também em um dos pés. Os agentes dispararam contra o suspeito, que também foi baleado.

Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do autor dos disparos contra os policiais. O investigador atingido e o suspeito foram encaminhados para receberem cuidados médicos. O policial não corre risco de morte.

“A Polícia Civil informa que, durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio, o suspeito reagiu à abordagem policial e foi baleado. Um investigador da PC também foi baleado pelo homem. Ambos foram encaminhados para o hospital. Com o suspeito foram encontrados e apreendidos, uma moto, um revólver e munições”, diz a nota da PC.