Homem muda de cidade após atentado, mas é executado a tiros em Portel

A Polícia Civil investiga o assasinato de Orisvaldo Bandeira Pimentel, morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (15), no município de Portel, no Marajó. Conforme as informações policiais, a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio, estava sendo ameaçada e mudou de cidade para tentar fugir. Ele foi executado na rua 10 de dezembro, quando trafegava em uma motocicleta.

Conforme a PM, os agentes foram ao local do crime após um acionamento sobre barulhos de tiros. Os policiais informaram que Orisvaldo já estava morto e havia duas perfurações visíveis no corpo dele. Vizinhos disseram que ouviram três disparos de arma de fogo, mas os militares encontraram apenas um projétil. Os suspeitos da execução foram descritos como dois homens em uma motocicleta bros, de cor preta.

Orisvaldo estava com uma mulher na garupa da moto no momento em que foi alvejado. Ela passou por atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi encaminhada para repassar mais informações para a Polícia Civil. Ela contou que Orisvaldo foi vítima de uma tentativa de homicídio há meses atrás e havia se mudado para a zona rural. A vítima teria retornado à cidade há aproximadamente duas semanas.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Portel trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Orisvaldo Bandeira Pimentel. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.