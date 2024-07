‘Índio’ é morto a tiros após tentar fugir de assassino em Redenção

Um homem identificado apenas pelo apelido de "Índio" foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (16/07), em Redenção, no Sul do Pará. A vítima teria caído ferida no quintal de uma casa na avenida Plácido de Castro, no setor Aripuanã, possivelmente tentando fugir do assassino. Segundo o proprietário do imóvel, ao menos três tiros foram ouvidos.

As informações foram divulgadas pelo site Fato Regional. As polícias Civil e Militar seguem tentando localizar os suspeitos e descobrir as causas do homicídio.

Testemunhas relataras que era aproximadamente 3h quando os tiros pelos moradores da avenida Plácido de Castro. Para um desses moradores, a surpresa foi bem pior. Ao tentar ver o que estava acontecendo, o morador presenciou “Índio” pulando ferido para dentro da residência, e agonizar no quintal da propriedade.

O morador acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Os agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local para acompanhar a ocorrência. A vítima morreu no local.

Informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. A testemunha pode mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. A denúncia não precisa ser identificada.