Ex-detento é morto a tiros por dupla em moto em Benevides

Um homem identificado inicialmente como ‘Felipinho’ morreu após ser baleado na cabeça na manhã deste domingo (14/07), no bairro Canutama, no distrito de Benfica, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Conforme a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), responsável pela área, dois homens em uma motocicleta teriam se aproximado e feito os disparos contra a vítima, que seria ex-presidiário e estaria há algum tempo em liberdade.

A PM comunicou que o crime ocorreu por volta de 9h45 da manhã, na rua Brás de Aguiar. A vítima havia acabado de sair da casa de familiares e quando caminhava na rua foi surpreendida pelos dois homens. Testemunhas informaram que os suspeitos estavam em uma moto Titan preta, mas não souberam repassar mais informações sobre as características dos autores dos disparos.

Os familiares correram para tentar socorrer Felipinho após ouvirem os tiros, mas o homem já estava morto. Para a polícia, a família da vítima disse que Felipinho tinha uma desavença com outro homem que também seria morador da área. Os agentes da PM encaminharam os parentes do morto para realizar um Boletim de Ocorrência e relatar a suspeita, assim a Polícia Civil poderia iniciar as investigações e apurar o relato.

A PC e Polícia Científica estiveram na cena do crime para colher pistas e realizar a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.