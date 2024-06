Mulher é presa por tráfico de drogas em Benevides

Uma mulher foi presa na terça-feira (25/6) por tráfico de drogas, após uma operação policial no residencial Solar do Cupuaçu, bairro Nossa Senhora do Carmo, em Benevides. A prisão ocorreu por volta das 15h, depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre uma suposta agressão doméstica em um dos apartamentos do residencial.

Os policiais civis da Delegacia de Polícia de Benevides, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, se dirigiram ao endereço indicado e foram recebidos por Maynara de Paula Dias, que, ao abrir a porta, permitiu a entrada dos agentes. No interior do apartamento, um homem sentado à mesa demonstrou nervosismo ao ver os policiais.

Maynara informou imediatamente que havia drogas no local. Durante a busca, os agentes encontraram sobre uma cama um tablete de substância semelhante ao skank e um invólucro menor contendo uma pedra de “oxi”.

A mulher confessou ser “garota de programa” e afirmou que havia adquirido a droga para revendê-las. No interior do apartamento, estavam dois homens: Claumer Gomes de Oliveira, um entregador de marmitas sem relação com o tráfico, e Matheus Machado Araújo, que afirmou estar se relacionando sexualmente com Maynara, mas, não ter qualquer envolvimento com as drogas encontradas no lo.

Ainda segundo Maynara, a droga era destinada a caminhoneiros, clientes de seus serviços, cujas identidades não foram reveladas. Ela confirmou que nem Matheus e nem Claumer estavam envolvidos no esquema de tráfico.

A suspeita foi detida e as drogas apreendidas. A Polícia Civil de Benevides prossegue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no tráfico de drogas na região.