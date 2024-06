Após colisão, motocicleta pega fogo e piloto morre em Parauapebas

Um acidente de trânsito ocorrido na noite da última terça-feira (25), na rua Aurélio Dias, do bairro Bela Vista, em Parauapebas, fez uma vítima. Jeferson Guilherme da Silva conduzia uma moto quando foi atingido por outro motociclista, identificado como João Pedro Silva Cardoso. Com o impacto da colisão, a moto de Jeferson pegou fogo e ele morreu ainda no local.

A Polícia Militar fazia rondas pelo bairro, por volta das 21 horas, quando ocorreu o acidente. No local, testemunhas informaram aos policiais que João Pedro teria deixado o local e seguido para a casa dele. Mas, pouco tempo depois, ele foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil investiga o caso para elucidar as circunstâncias do acidente e apurar se João Pedro foi de fato o responsável pela colisão que matou o jovem Jeferson Guilherme. As informações são do site Correio de ​Carajás.