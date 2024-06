Cobras são encontradas em canal e dentro de residência em Belém

Uma cobra foi encontrada em um canal e outra em uma casa em Belém, nesta quarta-feira (26/06). Os dois casos, registrados nos bairros de Canudos e no Souza, chamaram atenção de populares que gravaram a situação e compartilharam os vídeos nas redes sociais. Em uma das situações, agentes da polícia ambiental fazem o resgate do réptil.

Segundo os populares, o primeiro caso foi registrado no canal da avenida Gentil Bittencourt, entre as travessas Teófilo Condurú e Guerra Passos, em Canudos. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a cobra, de aproximadamente dois metros, nadando no local enquanto as pessoas falam que é necessário acionar os bombeiros para retirar o réptil da área. Em certo momento, os curiosos falam que a cobra poderia entrar na tubulação da via e ter acesso ao encanamento das residências. Apesar do susto, não há informações concretas se a cobra foi resgatada.

Já o segundo aparecimento de cobra ocorreu em uma casa no bairro do Souza. Um morador filmou o momento em que o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) fazia a retirada do animal de dentro da tubulação. Segundo as informações iniciais, uma pessoa da casa teria olhado a tubulação, pois pretendia realizar uma pequena reforma. No entanto, quando abriu o tampão de concreto, percebeu que havia uma cobra. Conforme os moradores, o aparecimento de cobras na área é comum devido à aproximação das casas com o Parque do Utinga, onde vários animais silvestres vivem. A cobra foi resgatada do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o resgate dos répteis para a Polícia Militar e Civil e aguarda o retorno.