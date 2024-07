Mulher é presa após tentar matar o marido com golpes de gargalo de garrafa em Parauapebas

Uma mulher identificada como Leila Barbosa foi presa após tentar matar o marido na manhã deste sábado, em Parauapebas, no sudeste paraense. A suspeita atingiu o esposo, identificado como Alex Junior Oliveira dos Reis, com um pedaço de um gargalo de garrafa em meio a uma discussão. O caso ocorreu na casa do casal por volta das 12h40, no bairro Nova Brasília.

Equipes da Polícia Militar estavam realizando rondas nas proximidades de onde o crime ocorreu. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima desmaiada no chão, com uma lesão na altura do tórax. Leila estava ao lado do esposo, tentando ajudar o homem estancando o sangramento. A garrafa usada para golpear o homem foi encontrada no local pela polícia.

Segundo as primeiras informações obtidas no local, Alex agredia a esposa com frequência. Moradores da área onde o casal mora afirmaram às autoridades policiais que, na manhã deste sábado, quando mais uma discussão ocorreu, Alex passou o dia agredindo Leila. Também de acordo com os primeiros relatos, os dois estavam alcoolizados.

Alex foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi levado ao Hospital Geral de Parauapebas. Leila foi conduzida à delegacia para prestar depoimento.

O homem segue internado e não há informações sobre o atual estado de saúde dele. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.