Jovem encontrado decapitado em estrada no sul do Pará é identificado

O corpo de um jovem decapitado foi identificado nesta terça-feira (16/7) e trata-se de Anderson da Silva Oliveira, conhecido como “Feio”, de idade não revelada. A vítima havia sido encontrada no último fim de semana, numa estrada entre Redenção e Cumaru do Norte, no sul do Pará. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de participação na morte de Anderson.

VEJA MAIS

A vítima estava desaparecida há cerca de 10 dias, de acordo com o Fato Regional. Familiares tinham registrado ocorrência junto à Polícia Civil, que o procurava. O pai de Anderson, assim que soube que um corpo tinha sido localizado, se dirigiu à delegacia para reconhecer o cadáver. Além das roupas, o relógio que o jovem gostava ajudaram no reconhecimento, ainda conforme o Fato Regional.

Policiais civis apontaram que Anderson supostamente teria envolvimento com o tráfico de drogas. Quando o corpo foi encontrado, próximo dele havia pequenas porções de drogas. “Feio”, conforme as autoridades, tinha passagem pelo pela venda ilícita de entorpecentes. A princípio, nada foi roubado dele, incluindo as drogas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.