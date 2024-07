Dois irmãos em moto morrem após colisão com carreta desgovernada

Dois irmãos morreram em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (16), na avenida principal do Complexo VS-10, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

Os irmãos Ítalo Silva dos Santos, de 16 anos, e Weverton Isaque Silva dos Santos, de 22 anos, estavam em uma motocicleta trafegando pela avenida, quando colidiram com uma caçamba. Os irmãos retornavam do trabalho para almoçar em casa no momento do acidente.

Testemunhas relataram que o caminhão caçamba tentou subir uma ladeira em uma rua transversal, mas não conseguiu. O motorista perdeu o controle e não conseguiu acionar os freios, fazendo com que o caminhão descesse a rua e invadisse a avenida, onde a motocicleta colidiu com a traseira da caçamba.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e confirmaram os óbitos. Agentes do órgão de trânsito e Guarda Municipal também compareceram. Os familiares dos jovens estavam revoltados e abalados com a situação, enquanto o condutor do caminhão deixou o local sem prestar socorro.

Investigadores da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas irão apurar o caso e tentar identificar o motorista da caçamba. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente e serão usadas para auxiliar nas investigações.