'Michael Jackson' morre atropelado e populares revoltados ateiam fogo em ônibus, em Benfica

Um homem identificado somente como Ronaldo, mais conhecido como 'Michael Jackson', morreu após ter a cabeça esmagada por um ônibus, na noite de sábado (27/07), no distrito de Santa Maria de Benfica, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações de populares, a vítima estava na avenida Deoclecio Gurjão, quando tentou subir no ônibus e o motorista teria acelerado, fazendo Ronaldo cair para baixo do veículo. Revoltados, moradores atearam fogo no ônibus.

Testemunhas informaram que 'Michael Jackson' pediu para entrar por trás no ônibus, que fazia a linha Murinin - Castanheira. Como a porta não teria sido aberta, ele correu para entrar pela frente e, quando subia os degraus, o ônibus teria acelerado. A vítima caiu e foi esmagada. Ronaldo era muito querido e conhecido na área, pois fazia imitações do cantor 'Michael Jackson'. Quando os moradores perceberam que o homem estava morto, ficaram indignados e atearam fogo no coletivo.

A Polícia Militar esteve no local e encaminhou o condutor do ônibus para a delegacia. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a remoção do corpo de Ronaldo e a perícia no local. O ônibus foi completamente destruído pelas chamas e o Corpo de Bombeiros do Pará enviou uma equipe para controlar e apagar o fogo.