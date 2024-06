Ciclista morre após ser atropelado por carreta na BR-316 em Castanhal

Um ciclista identificado como Nivaldo Nascimento Mariano, de 55 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-316, em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima, que era conhecida como ‘Europeu’, foi atingida próximo a praça da Mangueirinha, no final da manhã desta quarta-feira (26/06).

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 11h, perto de um semáforo existente no local. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento. Nivaldo, que era morador do bairro da Saudade e muito conhecido na área, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro médico. De acordo com a PC, o motorista do caminhão permaneceu no local, prestou socorro à vítima e se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos, por este motivo, não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou o isolamento da área para que ocorressem os procedimentos de perícia e remoção por parte da Polícia Científica. Além disso, o trânsito na área ficou lento, mas agentes trabalhavam no controle do fluxo de veículos.

Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o acidente de trânsito que vitimou Nivaldo Nascimento Mariano. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Castanhal.