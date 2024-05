Gari morre atropelado após cair de caçamba em Benevides

O gari Carlos da Silva Pantoja Júnior morreu após ser atropelado por uma caçamba, nesta terça-feira (14), em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Segundo as autoridades, a vítima estava em cima do automóvel de coleta de lixo que a atropelou, quando teria perdido o equilíbrio e caído, resultando no atropelamento.

O condutor da caçamba, identificado como Luiz Alberto Silva da Ressurreição, permaneceu no local do acidente e acionou a Polícia Militar,. Depois, ele se apresentou espontaneamente na delegacia de Benevides.

Para a Polícia Civil, o motorista alegou que não percebeu a queda ou o momento em que passou por cima da vítima, que morreu na hora, com uma das rodas do automóvel. Por conta da apresentação espontânea, Luiz não foi preso. No entanto, responderá em liberdade pelo crime de homicídio culposo.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Benevides confirmou que a vítima do acidente era um "servidor público em serviço". Além disso, a prefeitura disse que "está prestando todo o apoio necessário à família do servidor".