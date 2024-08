Motociclista morre ao colidir com mureta das obras do BRT na BR-316

Maurício Silva da Silva, 32 anos, que trabalhava como motociclista em aplicativos de transporte, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (15/8), na rodovia BR-316, à altura do KM 3, no bairro do Atalaia, sentido Ananindeua-Belém. Segundo relatos de testemunhas, Maurício dirigia em uma velocidade acima do permitido quando tentou evitar uma colisão e sofreu o acidente, por volta das 16h10.

De acordo com informações colhidas pela reportagem no local do acidente, o motociclista vinha com uma velocidade alta e teve que agir rápido para desviar de um caminhão que freou a sua frente, foi então que o motociclista precisou desviar novamente de um pedestre atravessando a pista. Na tentativa de evitar um acidente mais grave, Maurício teria jogado a motocicleta em direção à mureta do BRT, após atingir de raspão o pedestre, que saiu ileso e deixou o local.

“Como ele vinha numa certa velocidade, um caminhão freou. Ele foi desviar do caminhão e aí foi atravessando um pedestre. Ele ainda chegou a bater no pedestre de raspão. Para não se chocar totalmente com esse pedestre, ele jogou na direção da mureta e veio se batendo”, contou o bombeiro civil Carlos Alberto, que vinha logo atrás da vítima também de motocicleta e parou para prestar socorro.

Ao desviar em velocidade, Maurício foi colidindo com várias muretas do BRT, por aproximadamente 10 metros. Ele bateu o braço e perna esquerdos, o abdômen e, por fim, perdeu o controle e bateu de cabeça em um dos blocos de concreto. Maurício caiu no asfalto e a moto dois metros a frente. As testemunhas relataram que a vítima estava usando capacete na hora do acidente. No entanto, o que Maurício usava era do tipo aberto, que não possui proteção contra impacto à altura do queixo, o não o protegeu totalmente.

O socorrista relatou que Maurício ainda apresentava sinais vitais quando ele e outros motociclistas isolaram a área e tentaram prestar ajuda. “Eu e outros companheiros que vinham atrás paramos. Fizemos o isolamento e tentei aplicar os primeiros socorros. Ele ainda estava com pulsaçã​o. Estava vivo. Só que ele evoluiu a óbito muito rápido devido à pancada na cabeça. Começou a colocar sangue pelo nariz e ouvido”, detalhou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou cerca de 15 minutos após o acidente, mas a vítima já tinha morrido. A equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Científica também foi chamada para fazer a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Familiares de Maurício estiveram no local e fizeram o reconhecimento do corpo.

O acidente resultou na interdição parcial de duas faixas da BR-316. Por conta disso, equipes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) trabalharam para orientar o trânsito na área. O caso será investigado pela Polícia Civil.