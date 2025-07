Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar ex-companheira em Cametá

Um homem foi preso em flagrande suspeito de ameaçar e agredir sua ex-companheira na tarde desta segunda-feira (21), na estrada do Ajo, em Cametá, no nordeste paraense. A mulher procurou a unidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá relatando que o indivíduo deu tapas na vítima, além puxões no cabelo e mordidas, além de ameaçá-la de morte.

Ela informou, ainda, que esse tipo de comportamento era comum no relacionamento, conforme informações da PC. A polícia se deslocou e conseguiu prender o investigado em flagrante, que vai responder por lesão corporal e ameaça, no contexto da violência doméstica. O suspeito foi conduzido à delegacia e já se encontra à disposição da Justiça.

Canais

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual), canal virtual criado para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou em relações íntimas de afeto, atende demandas em todo Estado do Pará, 24h por dia.

As denúncias podem ser feitas em qualquer localidade do Estado, clicando no serviço “DEAM Virtual”, no site da Polícia Civil do Pará (www.pc.pa.gov.br). A ferramenta permite à vítima registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas de urgência, e acessar serviços como perícias e suporte sem precisar sair de casa.