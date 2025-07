Suspeito de tráfico morre e outro é preso em intervenção da Polícia Militar em Mosqueiro

Um homem identificado como Bruno Farias da Silva, de 36 anos, morreu em uma intervenção da Polícia Militar em Mosqueiro, distrito de Belém, na tarde desta terça-feira (22). A ação ocorreu após denúncias sobre três suspeitos que estariam fazendo a comercialização de drogas em uma área de mata no Assentamento Mártires de Abril, no bairro Carananduba, próximo à estrada da praia Baía do Sol. Um dos suspeitos foi preso e outro conseguiu fugir. Drogas foram apreendidas.

Segundo a PM, por volta de 15h, moradores denunciaram o trio por realizar a embalagem e venda de drogas. Uma equipe foi ao local, que seria de difícil acesso, para verificar o relato dos moradores. Ainda segundo a guarnição, a área já seria conhecida por ser usada para a prática de ilícitos e os suspeitos que a frequentam estariam fazendo uso de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, os agentes entraram na mata e se depararam com os três suspeitos.

Conforme os militares, quando o trio avistou os policiais, teria sacado uma arma de fogo e realizado disparos. Para se defenderem, os agentes também atiraram e ocorreu um confronto. Na ocasião, um suspeito correu e fugiu dentro da mata, Bruno foi alvejado e um terceiro homem, identificado somente como Gilberto, foi alcançado e capturado pelos PMs.

Ainda segundo a equipe, Bruno fazia o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira). Com ele foi apreendida uma arma de fogo calibre .36, com uma munição intacta e outra picotada. Após ser baleado, ele foi socorrido e levado ao hospital geral de Mosqueiro. No entanto, ele não resistiu e evoluiu a óbito. No local de mata, os policiais ainda encontraram um pote de plástico contendo 17 petecas de óxi e uma grande com a mesma substância; 18 trouxas de pó; e sete pacotes pequenos e um grande contendo maconha. O suspeito preso foi encaminhado para a seccional, onde passaria pelos procedimentos cabíveis.