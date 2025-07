Incêndio atinge residência em Parauapebas, no Pará

Um incêndio atingiu uma residência na rua Ângela Diniz, no bairro da Paz, em Parauapebas, município no sudeste do Pará. O incêndio ocorreu na noite desta terça-feira (22). Ainda segundo o portal Pebão, as chamas destruíram todos os móveis e eletrodomésticos da casa. Todo o interior do imóvel foi reduzido a cinzas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. Aparentemente, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.