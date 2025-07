Corpo de homem é encontrado em kitnet em Parauapebas, no Pará

O corpo de um homem foi encontrado em uma quitinete em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Antônio Amadeus Lima dos Santos, de 40 anos. Segundo os portais de notícias da região, o corpo de Antônio foi encontrado, já em processo de decomposição no início da tarde de terça-feira (22), na quitinete onde ele vivia, em Parauapebas.

A Polícia Militar foi acionada pouco antes das 13 horas e comparereceu à avenida Cristo Rei, no bairro Rio Verde, após pessoas da vizinhança encontrarem o corpo. Os policiais militares acionaram a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que irá investigar o caso, e o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção e necropsia do cadáver. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Parauapebas investiga o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.