'Neno' e 'Menor' são mortos durante intervenção policial em Igarapé-Açu, no nordeste paraense

Dois homens morreram na manhã desta quarta-feira (23) em meio a uma intervenção policial em Igarapé-Açu, no nordeste paraense. Eles foram identificados como Luiz Santana Machado Corrêa, conhecido como “Neno”, e um segundo suspeito ainda não identificado oficial, conhecido apenas pelo apelido de “Menor”. A ação ocorreu por volta das 10h, no bairro Portelinha, durante diligências realizadas por uma equipes da Polícia Civil do município.

Segundo informações da PC, os suspeitos fugiram para uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura . Durante a tentativa de fuga, os dois dispararam contra um dos agentes, que atirou para tentar conter ambos e atingiu os suspeitos. "Neno" e "Menor" chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

O local foi isolado para os trabalhos de perícia da Polícia Científica, com apoio da Polícia Militar. Com Luiz Santana, a PC apreendeu um revólver calibre 32, com quatro munições e dois estojos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, “Neno” já possuía antecedentes criminais por roubo com o uso de arma de fogo e tráfico de drogas. Já “Menor” era investigado por envolvimento em crimes de extorsão contra comerciantes da região. A polícia deve seguir investigando o caso para identificar possíveis conexões dos suspeitos com outros crimes no município.