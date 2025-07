Mototaxista é morto a tiros no bairro do Parque Verde, em Belém

Paulo Emir Barbosa Setúbal, de 54 anos, mais conhecido como “Paulinho”, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (23), no bairro Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu na passagem São Benedito, próximo à avenida Padre Bruno Sechi, trecho conhecido como ‘curvão’. A vítima, que foi apontada pelos moradores como mototaxista, conversava na frente de uma casa. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma moto são os autores do homicídio. Cinco disparos atingiram Paulo.

Ainda segundo o relato de testemunhas, o crime ocorreu por volta de 20h. A vítima conversava na frente de uma residência quando a moto parou com os dois suspeitos e o garupa fez vários disparos. Os moradores afirmaram que na parede próxima ao corpo ficaram sete buracos devido aos tiros. As pessoas que estavam na área correram para se proteger e os dois assassinos fugiram.

De acordo com a PM, uma equipe foi acionada via Ciop após os moradores denunciarem o baleamento de um homem. Quando os militares chegaram ao local, constataram o homicídio, isolaram a área e acionaram a Polícia Civil. Os agentes ainda detalharam que próximo ao corpo da vítima havia cápsulas de munições .40. Familiares de Paulo estiveram no local. Eles informaram aos PMs que a vítima morava em uma casa próxima, na mesma rua, onde funciona um bar. Paulo teria um som e costumava tocar no estabelecimento. No entanto, não relataram se a vítima estava sendo ameaçada.

A Polícia Científica confirmou que Paulo Emir foi alvejado cinco vezes e os tiros atingiram o pescoço, costas, tórax e axila. O local foi periciado e o corpo do mototaxista foi removido ao Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.