Operação ‘Acerto de Contas’ prende condenados por roubo qualificado no Guamá

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), a operação “Acerto de Contas”, que prendeu quatro homens com mandados de sentença condenatória expedidos pelo Poder Judiciário e que estavam em aberto. A ação foi coordenada pela Seccional Urbana do Guamá, vinculada à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).

Segundo a Polícia Civil, todos os alvos da operação já haviam sido condenados pelo crime de roubo qualificado e foram localizados no bairro do Guamá, em Belém. As penas a serem cumpridas variam entre 4 e mais de 15 anos de prisão.

“Todos os alvos foram sentenciados pelo crime de roubo qualificado e encontrados no bairro do Guamá, onde os mandados foram cumpridos. O trabalho de investigação das equipes policiais para identificar a localização dos condenados demonstra a expertise e compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança da população e o enfrentamento sistêmico à criminalidade”, destacou o delegado Daniel Castro, titular da DPM.

De acordo com o delegado Márcio Cavalcante, diretor da Seccional Urbana do Guamá, a operação foi articulada após levantamento em bancos de dados que apontaram mandados pendentes de cumprimento. “Nós fizemos consulta aos banco de dados e verificamos que estes estavam pendentes de cumprimento, momento em que articulamos a operação para localizar os alvos. Como a maioria destes condenados estão foragidos da Justiça, muitos deles não são encontrados em suas devidas residências, por isso precisamos investigar a fundo o paradeiro de cada um para efetuar a prisão”, explicou o delegado.

A Polícia Civil informou ainda que a operação continua em andamento, com o objetivo de localizar outros foragidos da Justiça. Informações sobre pessoas nessa condição podem ser repassadas de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia, no número 181.