marido persegue assaltantes e bate em caminhonete roubada para salvar esposa, em parauapebas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma colisão entre veículos após o roubo de uma caminhonete, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu por volta das 15h30 de quinta-feira (24).

[twiter=1948714485604045120]

Uma mulher foi vítima de assalto à mão armada quando trafegava com sua caminhonete Toyota SW4 branca por uma avenida de Parauapebas. O roubo ganhou repercussão após vídeos mostrarem a vítima pulando do veículo em movimento para escapar dos criminosos em uma rua movimentada do centro da cidade, informou, ainda, o portal Correio de Carajás.

Segundo a Polícia Civil, dois homens abordaram a mulher quando ela trafegava pela avenida. Eles anunciaram o roubo e entraram na caminhonete. Um deles portava arma de fogo. Durante a ação, a mulher foi agredida com coronhadas na boca e nos braços.

VEJA MAIS:

O marido da vítima, que seguia logo atrás em uma caminhonete Hilux, presenciou o assalto e iniciou uma perseguição para tentar salvar a esposa. Durante o acompanhamento, ele conseguiu colidir frontalmente com a caminhonete roubada, atingindo o para-choque do veículo.

O impacto da colisão fez com que um dos criminosos abandonasse o veículo e fugisse a pé pelas ruas do bairro. O segundo assaltante, que estava dirigindo o veículo, conseguiu escapar dirigindo pela contramão. A caminhonete SW4 foi encontrada abandonada algumas horas depois na esquina entre as ruas B e 06, no bairro Cidade Nova. A vítima recebeu atendimento médico e registrou boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Seccional de Parauapebas investigam o caso. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas buscas aos suspeitos.