Câmeras flagram ação de bandido que quebrou vitrine e furtou loja em Parauapebas

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi flagrado quebrando a vitrine de uma loja de roupas e levando vários itens na madrugada desta sexta-feira (26/7), no bairro União, em Parauapebas, sudeste do Pará. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança que fica na frente do estabelecimento. Segundo informações iniciais, diversas camisas e tênis foram furtados do local.

VEJA MAIS

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que o suspeito passa em frente à vitrine e fica observando o que há dentro da loja. Quando o relógio indica 2h16, o homem caminha até o meio da rua e arremessa um objeto no intuito de quebrar o vidro da fachada da butique. As imagens mostram o homem colocando a camisa branca, que vestia, sobre o rosto para tentar esconder a identidade.

Toda a ação é muito rápida. O suspeito leva cerca de dois minutos para pegar alguns itens e depois sai do estabelecimento. Ele chega a tropeçar e cair sobre os estilhaços de vidro, mas levanta rapidamente e foge com os produtos roubados. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi localizado.