Mulher tranquiliza funcionária durante roubo a loja de celulares em Castanhal: 'não vou levar o teu'

Um homem e uma mulher assaltaram uma loja de celulares de Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (3). O crime foi registrado por uma câmera do circuito interno de vigilância do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, a atendente do local foi ameaçada com uma arma de fogo pela dupla, que fugiu em uma motocicleta. Ao todo, nove celulares, avaliados em cerca de R$ 15 mil, foram roubados.

Pela filmagem do caso, ocorrido por volta das 10h, é possível ouvir uma funcionária do local pedindo à dupla para não ser assaltada. “Bora, me dá teu celular”, diz a suspeita. “Não, não, por favor”, suplica a atendente antes de chorar. “Calma. Eu não vou roubar teu celular, já te falei”, tranquiliza a suspeita.

A mulher envolvida no assalto, que usa um vestido e óculos escuro, questiona a vítima para saber se “tem dinheiro no caixa” da loja. A funcionária responde que "não". E, enquanto isso, o suspeito pega os aparelhos eletrônicos do estabelecimento e guarda em uma mochila. “A gente não vai te fazer nada”, comenta a suspeita para a trabalhadora.

VEJA MAIS

Na sequência, a atendente é ordenada a entrar em uma sala. Antes da porta se fechar, a suspeita diz: “tranca a porta que eu vou deixar o teu celular aqui (na bancada)”. A mulher pega a mochila, onde os produtos da loja foram colocados, e caminha em direção a saída do local, junto do comparsa. “Vou deixar o dela (telefone) aqui (na estante), rápido”, fala para o suspeito.

A gravação termina pouco tempo depois. No entanto, não é possível enxergar se a suspeita deixou o celular da funcionária como havia prometido à vítima. A polícia está atrás dos dois suspeitos.

Um dos envolvidos no crime já foi identificado pelas PC, mas não teve o nome divulgado. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.