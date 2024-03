VÍDEO: Homem é baleado durante assalto em loja de informática em Abaetetuba

Um homem foi alvejado durante um assalto a uma loja de informática no centro de Abaetetuba, nordeste paraense, na manhã deste sábado (23). A ação criminosa, ​praticada por dois indivíduos, foi​ registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima foi​ socorrida pela população local e encaminhada a um hospital, p​orém seu estado de saúde ainda não foi confirmado. Os suspeitos conseguiram​ fugir do local.

As imagens revelam o momento em que o primeiro criminoso, vestindo camisa branca, adentra o estabelecimento,​ e tira uma arma da cintura​, coagindo os funcionários a se dirigirem​ para os fundos da loja. Em seguida, o assaltante passa a recolher vários celulares de um dos expositores.

​No momento em que se direciona para outra vitrine, seu comparsa, vestindo camisa escura e máscara, aparece do lado externo da loja e entra em confronto físico com a vítima, conforme as gravações. O criminoso de camisa branca,​ que recolhia os aparelhos celulares, ​v​ai para fora do estabelecimento e dispara contra a vítima, que tomba ao chão.

O criminoso de camisa branca, que estava recolhendo os aparelhos celulares, vai para o lado de fora do estabelecimento e atira na vítima, que cai ao chão. (Reprodução/ Redes sociais)

O assaltante de camisa escura é o primeiro a empreender fuga do local, enquanto o de camisa branca retorna ao interior da loja, apanha alguns aparelhos e também foge.

Os ​e​quipamentos de segurança também registraram o momento em que os funcionários da loja prestaram os primeiros socorros à vítima alvejada. O desfecho do caso não foi capturado pela gravação.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “trabalha para localizar e prender os suspeitos. O caso é investigado pela delegacia de Abaetetuba”. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo whatsapp (91) 98115-9181.