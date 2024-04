Dois suspeitos são presos em tentativa de assalto a ônibus da linha Belém - Mosqueiro

Dois homens ainda não identificados foram presos suspeitos de tentarem assaltar um ônibus que fazia a linha Belém - Mosqueiro, na noite de segunda-feira (1), no município de Santa Bárbara, Região Metropolitana. Conforme informações policiais, os suspeitos teriam entrado no ônibus em frente a um shopping, em Ananindeua, e esperaram o coletivo chegar a uma área pouco movimentada para anunciar o crime.

De acordo com a versão policial, os dois suspeitos anunciaram o assalto próximo a ponte de fronteira entre os municípios de Santa Bárbara e Mosqueiro, por volta de 23h30. Um dos homens que estava armado, mandou os passageiros entregarem os pertences. Testemunhas informaram que um passageiro, que estava com uma arma de fogo dentro do ônibus, reagiu e baleou o suspeito armado. Mesmo ferido, o homem conseguiu correr para uma área de mata e fugiu.

Os passageiros, em meio a confusão, conseguiram conter o segundo suspeito que não estava com arma de fogo e o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O suposto assaltante foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Mosqueiro, onde iria prestar esclarecimentos sobre o caso. Os agentes da PM realizaram buscas na área de mata para localizar o outro suspeito, mas não o encontraram. Momentos depois, foram informados que um homem baleado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Benfica. Os agentes informaram que a população identificou o suspeito como sendo o participante da tentativa de assalto.

A equipe policial levou o suspeito para o Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua, e após o homem receber os devidos cuidados médicos, foi levado também para a Depol de Mosqueiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos de roubo a um ônibus foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional de Mosqueiro, onde foram presos em flagrante e estão à disposição da Justiça.