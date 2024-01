Assaltante rouba loja de perfumes com elogio e pedido de desculpas; vídeo

Um homem de 40 anos foi preso, na manhã do domingo (14), depois de assaltar uma loja de perfumes no Shopping Boa Vista, no centro de Recife. O que chamou a atenção nas imagens de segurança do estabelecimento foi a forma educada e gentil com que o assaltante abordou a vendedora.

Após elogiar o atendimento da funcionária, o criminoso pediu para ela repassar alguns produtos e o dinheiro do caixa. "Bote na sacola o perfume, por gentileza. Bem devagarzinho. Fique nervosa não que eu sou profissional na área. Tá bom? Mal nenhum eu vou fazer a você. Certo? O dinheiro 'todinho' que tiver aí, da nota mais alta à mais baixa, mete na sacola", afirmou o assaltante durante a abordagem.

O homem também disse à vendedora que seu objetivo era apenas tratar bem as pessoas. "Da mesma forma que vocês tratam bem os clientes, o meu objetivo aqui também é esse: tratar bem as pessoas. A minha função aqui não é fazer mal a ninguém. Não sei se você já entendeu. A senhora vai ficar bem calminha, devagarzinho, sem reagir. Se você reagir, [...] vai ser difícil para você", afirmou.

Depois de pegar a sacola com os itens roubados, o assaltante ainda pediu desculpas à vendedora. "Sem nenhuma reação. Devagarzinho, sem olhar para mim. Entre aí. Muito obrigado pelo atendimento. [...] Vou pegar mais dois perfumes aqui, tá?", disse o homem, que, logo em seguida, furtou as mercadorias que estavam numa das prateleiras da loja.

O homem confessou o crime e não estava com os objetos roubados quando foi preso. O caso segue sendo investigado pela Delegacia da Boa Vista.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)