Ladrão liga para polícia com medo de ser linchado após furtar residência

Na última quarta-feira (3) a Polícia Militar de Goiânia, em Goiás, foi surpreendida por uma ocorrência inusitada envolvendo um ladrão que, após furtar uma residência, ficou com medo de ser agredido por moradores e decidiu acionar as autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 34 anos, que confessou o crime, foi reconhecido por vizinhos como o autor do furto, que ocorreu no Jardim Califórnia. Os moradores da casa invadida também foram avisados e começaram a perseguir o homem.

O suspeito tentou fugir, mas acabou se escondendo em outra residência. Ele foi encontrado pelos policiais e acabou se entregando.

VEJA MAIS

"O solicitante tratava-se do próprio autor de um furto à residência ocorrido nas imediações lá, no qual ele foi perseguido por populares e por pessoas que foram vítimas do furto", disse o Sargento Ygor, do 31º Batalhão.

Ao se entregar, o suspeito concordou em acompanhar os policiais até sua própria residência, onde teria guardado os objetos furtados. Durante a prisão, o homem disse que temia ser linchado pelos moradores. Ele também apresentou escoriações pelo corpo, que, segundo ele, foram causadas durante sua fuga.

O suspeito foi levado para a Central Geral de Flagrantes, onde foi autuado por furto.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)