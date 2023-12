Homem furta cabo de aço, cai de telhado de motel e é preso pela PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar cabos de aço e tentar fugir subindo no telhado de um motel. O caso aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal (DF), no sábado (09).

Segundo a PMDF, o suspeito, ao tentar escapar, subiu no telhado do estabelecimento, mas a telha cedeu, levando-o a cair no chão do motel. Mesmo após o incidente, o homem permaneceu no local, onde foi detido pela polícia.

Testemunhas relataram o ocorrido e funcionários do motel, assustados, acionaram as autoridades. Ao ser detido, o suspeito queixava-se de dores e falta de ar.

Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e, posteriormente, à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

