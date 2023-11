Daniel Alves tem quarto pedido de liberdade negado pela Justiça espanhola

O jogador brasileiro Daniel Alves enfrentou mais uma recusa da justiça espanhola em seu quarto pedido de liberdade provisória. O Tribunal de Barcelona rejeitou a solicitação, mantendo o atleta detido desde janeiro, acusado de agressão sexual em uma boate na cidade.

VEJA MAIS

De acordo com o jornal catalão "La Vanguardia", o Juiz de Instrução reiterou a necessidade da medida cautelar, citando o risco de fuga. A proximidade do julgamento, previsto entre o final de 2023 e o início de 2024, intensifica esse perigo, destacou o magistrado.

Entenda a acusação

Desde a prisão do jogador, veículos como "El País," "El Mundo" e "El Periódico" publicaram detalhes do depoimento da mulher que o acusa de estupro. Alves permanece em prisão preventiva, negando as acusações.

Conforme relatos da imprensa espanhola, a vítima alega que, em dezembro de 2022, foi levada a uma área VIP da boate Sutton, em Barcelona, onde Alves estava. Após dançarem, o jogador teria agido de forma inadequada, levando a vítima a um banheiro, onde ocorreu o suposto crime.

Segundo o depoimento, a vítima tentou sair, mas foi impedida, sendo violentamente agredida por Alves. O lateral deixou o local antes da segurança ser informada. Exames hospitalares revelaram o DNA do jogador, e a juíza afirma que existem "provas suficientes" para a condenação.