Julgamento de Daniel Alves: jogador troca de advogado às vésperas do veredito na Espanha

O ex-lateral-direito Daniel Alves, detido desde 20 de janeiro sob acusação de agressão sexual, optou por uma nova estratégia legal às vésperas de seu julgamento na Espanha. O jogador dispensou o renomado advogado Cristóval Martell e trouxe para sua defesa Inés Guardiola, profissional com expertise em casos desse gênero.

Segundo informações da imprensa local, a decisão partiu do próprio Daniel, marcando a segunda mudança de defensor desde o início do processo judicial. Embora Martell seja um nome respeitado no meio jurídico espanhol, a falta de especialização em crimes sexuais teria pesado na escolha. Por sua vez, Inés é reconhecida por sua experiência sólida nesse tipo de litígio.

A expectativa é de que o julgamento do jogador ocorra entre outubro e novembro. Ele está preso preventiamente na penitenciária de Brians 2, nos arredores de Barcelona. Daniel Alves tentou diversas vezes acompanhar o caso em liberdade, mas todos os recursos foram negados. Em agosto, a Justiça declarou o encerramento das investigações.

O caso remonta ao final de 2022, quando Daniel foi acusado de agressão sexual em uma boate de Barcelona. Desde então, o jogador alterou sua versão dos eventos em múltiplas ocasiões, enquanto a vítima, uma jovem de 23 anos, manteve seu relato inicial inalterado.