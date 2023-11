Daniel Alves vence processso contra o Tesouro da Espanha e vai receber cerca de R$ 17 milhões

O jogador brasileiro Daniel Alves, detido desde janeiro sob a acusação de estupro contra uma jovem de 23 anos, está prestes a receber uma quantia milionária do Tesouro da Espanha. O Tribunal de Barcelona determinou que Alves declarou devidamente seus direitos de imagem durante sua carreira como atleta do Barcelona, garantindo-lhe uma compensação de 3,2 milhões de euros (equivalente a R$ 16,9 milhões na cotação atual).

As investigações sobre possíveis irregularidades na transferência de rendimentos de direito de imagem de Daniel Alves remontam a 2014, alegando-se que ele teria pagado menos impostos. A defesa do jogador sempre manteve a posição de que suas declarações de imposto de renda estavam corretas, o que foi corroborado pela decisão judicial. As informações foram fornecidas pela agência EFE.

Quanto à acusação de estupro, o Tribunal de Barcelona decidiu encaminhar Daniel Alves a julgamento pelo crime de agressão sexual. No entanto, a defesa do jogador está atualmente em negociações para evitar um julgamento. De acordo com o programa de TV espanhol "Y Ahora Sonsoles", os advogados de Alves indicaram disposição para aceitar uma pena de quatro anos, acompanhada de uma "robusta compensação" para a vítima.