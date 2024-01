Flanelinha arromba carro e leva bolsa, mas encontra apenas escova de dente e cartão de vacina; vídeo

Um flanelinha foi visto arrombando um carro e levando a bolsa que estava dentro, em Taguatinga, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (3). O crime aconteceu em plena luz do dia, às 16h, na movimentada Avenida Comercial.

O suspeito, que esperava encontrar objetos de valor e dinheiro dentro da bolsa, encontrou apenas uma escova de dente, creme dental e cartão de vacina do cachorrinho da motorista. Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, ela estacionou o carro no local e seu marido deixou a bolsa atrás do banco. Quando voltou, percebeu que a porta estava aberta e a bolsa não estava mais lá.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento que o flanelinha aparece olhando para dentro do carro e tentando arrombar a porta traseira. Ele não consegue e volta a orientar motoristas no estacionamento. Logo em seguida, o suspeito volta e consegue arrombar a porta da frente do veículo. Ele tira a bolsa e coloca dentro de um balde, que usaria para lavar os carros.

Após ver as imagens das câmeras, a vítima deu uma volta no quarteirão e encontrou o suspeito em um lote que funciona como estacionamento, com o balde na mão. A mulher ligou para a Polícia Militar, mas disse ter ouvido dos PMs que não havia efetivo para ir até o local. "Mandaram eu ligar no 197 [telefone da Polícia Civil], mas quando liguei, disseram para ir até a delegacia mais próxima. Lá, me orientaram a fazer o boletim online, porque não tinha flagrante", conta.

Ela foi novamente até o estacionamento para tentar resgatar os documentos do cachorro e encontrou a bolsa abandonada. "Achei a bolsa, o balde rosa e a roupa de vigiar carro dele lá", relata.

