Casal é flagrado furtando cadela por grade de casa em Manaus; vídeo

Um casal ainda não identificado foi flagrado furtando uma cadela da raça Pinscher em Manaus, na última segunda-feira (18). O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra o momento em que o homem e a mulher retiram o animal por entre as grades da residência onde o pet morava.

Por volta das 12h30, os criminosos andavam por uma das ruas do Conjunto Ajuricaba, na Zona Centro-Oeste da capital e algo chama a atenção do homem. Em seguida, ele pede para a mulher se aproximar enquanto ele coloca a mão entre as grades na tentativa de retirar a cadela, identificada como Eva.

Depois, o suspeito retira o animal e entrega para a companheira. Em imagens de outro ângulo, é possível ver o homem com um saco na mão e a suspeita com Eva no colo, andando pela rua até deixar o local.

A tutora do animal registrou boletim de ocorrência para denunciar o furto. Segundo ela, alguns comerciantes do bairro afirmaram que a dupla é vista com frequência andando pelas ruas do conjunto.