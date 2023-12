Dupla é presa após furtar cerca de R$ 60 mil em loja de Santarém

Dois homens identificados como William Wallex Dias Ramos e Marcos Danilo Silva dos Santos foram presos, na madrugada desta segunda-feira (18), em Santarém, após arrombarem e furtarem cerca de R$ 60 mil de uma loja, que fica localizada na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Centro. O gerente do estabelecimento percebeu a ação da dupla quando o alarme de segurança disparou por volta das 2h25, quando acionou a polícia e foi até o local acompanhado da guarnição.

Ao chegar no local, foi observado que os suspeitos invadiram a loja pelo forro, passando por vários setores da loja. Em seguida, eles quebraram uma parede para ter acesso à tesouraria, onde a quantia em dinheiro estava guardada, segundo as primeiras informações obtidas no locao do crime. As informações são do portal O Impacto.

“Eles foram pegos no momento que estavam separando a quantidade em dinheiro. O gerente estima que aproximadamente R$ 60 mil reais”, disse o delegado Aldeci Magalhães. Ainda segundo as informações preliminares da polícia, a suspeita é que de mais pessoas estejam envolvidas no crime e que outros suspeitos deram suporte na ação.

Ainda segundo a PM, havia um veículo do lado de fora da loja aguardando William Wallex e Marcos Danilo.

Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde seguiram posteriormente para a penitenciária. Eles devem ficar à disposição da justiça. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes junto às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.