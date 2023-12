Suspeito de matar empresário ‘Kazuza é preso ao tentar executar outra pessoa, em Santarém

Um homem identificado como Marcos Alves da Silva, mais conhecido como ‘Xitola’, foi preso na noite de terça-feira (12), em Santarém, oeste paraense, por tentativa de homicídio. O homem seria suspeito de também ter envolvimento no assassinato do empresário ‘Kazuza’ e teria um mandado de prisão preventiva em aberto por latrocínio.

Na ocasião do crime de terça, ‘Xitola’ teria tentado matar um homem conhecido como Jalisson, que seria irmão de um outro homem identificado somente como ‘Tutano’. Conforme a apuração policial, a tentativa de homicídio teria sido motivada por um possível acerto de contas. Além disso, outras pessoas da mesma família, que estariam no local, quase foram atingidas pelos disparos feitos por ‘Xitola’.

Morte de ‘Kazuza’

Marcos Alves da Silva também estaria sendo procurado pela morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, conhecido como “Kazuza”. Além do suspeito, Leonido dos Santos Galúcio, conhecido como ‘Léo’ ou ‘Olho de Gato’, que teria dado suporte na fuga, é procurado pela Justiça.

O Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal, Alexandre Rizzi, considerou que todo o contexto e os elementos apresentados pela delegada Carmen Ramos, somados aos registros policiais de ambos os alvos e principais suspeitos do crime, dão plausível certeza da inadequação de aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, tratando-se de caso em que a custódia provisória é, de fato, medida necessária.

Relembre o caso

Após o encerramento de uma festa na casa de eventos ‘Panterão Show Clube’, por volta de 4h20, ocorreu uma tentativa de assalto à bilheteria do local. A vítima, Kazuza, foi atingida com um tiro na altura do abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu. ‘Xitola’ seria o autor dos disparos que tiraram a vida do empresário e ainda acertou de raspão um dos sócios do local. Segundo as informações iniciais, a equipe da organização do evento e a vítima teriam segurado a porta para o suspeito não entrar e “Xitola” disparou mais de uma vez através dela, atingindo as vítimas.

Natural de Itaituba, Cazuza era conhecido na região por realizar eventos na cidade com a presença de artistas nacionais. Ele foi o primeiro a reconhecer o talento da cantora Marília Mendonça, no início da sua carreira. Após realizar o primeiro show profissional da artista, a ‘Rainha da Sofrência’ estourou no Brasil inteiro.