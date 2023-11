Empresário é morto com um tiro durante tentativa de assalto em Santarém

O empresário e produtor de shows Cláudio Cardoso da Silva, de 62 anos, conhecido pelo apelido de “Cazuza”, foi morto com um tiro, na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma tentativa de assalto a uma bilheteria de uma casa noturna, localizada no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará. As informações preliminares dão conta de que um homem, ainda não identificado, teria entrado no local para roubar a renda de ingressos do show do cantor Nadson, o Ferinha.

Quando o crime ocorreu, por volta das 4h30, Cláudio estava na bilheteria do local, acompanhado da esposa, um filho e de amigos. Durante a tentativa de assalto, o suspeito disparou cinco vezes contra Cazuza, mas apenas um tiro o acertou. O autor do crime, que até o momento não foi localizado pela polícia, teria fugido em direção ao Parque da Cidade, conforme a divulgação do Portal Santarém.

A vítima era bastante conhecida no ramo de promoção de eventos e festas na região. Cazuza, inclusive, era dono de uma casa de eventos em Itaituba, município no sudoeste do Pará.

A Polícia Científica realizou a remoção do corpo do empresário. A Polícia Civil investiga o caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.