Homem tenta furtar residência, em Igarapé-Açu, e é detido por delegado que estava no local

CLIMA

Paraense terá Natal sem chuva na RMB e litoral e um réveillon chuvoso

Previsão do Inmet para a noite de Natal é de tempo firme na RMB, nordeste e litoral. Já no dia 31, a festa da virada não será ofuscada, mas, a madrugada do primeiro dia de 2024 será de chuva em boa parte do Estado