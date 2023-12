Ladrões roubam celular de estudante, manipulam fotos dela e divulgam na web

Na saída de um show em Pato Branco, no Paraná, na última terça-feira (12), uma estudante de medicina teve o celular roubado e, em seguida, fotos íntimas vazadas na web, assim como registros manipulados por ferramentas de edição. A jovem encontrou imagens dela nua, de cunho sexual, e outras com marcas pelo corpo com supostos indícios de que ela estava sendo agredida pelo namorado.

A exposição foi feita na conta da própria estudante - que terá o nome resguardado nesta matéria - já que o login e a senha estavam salvos no celular. Além das imagens, os criminosos também divulgaram uma falsa conversa entre a jovem e o namorado, Kelvin Machulek, que "confirmava" as agressões.

O caso foi investigado pela Polícia Civil da região que concluiu que as divulgações feitas pelos criminosos envolvendo as agressões eram falsas. O delegado-chefe Helder Lauria contou que, logo após o furto, os suspeitos passaram a ameaçar a divulgar fotos nuas da jovem nas redes sociais caso não recebessem o valor de R$ 3 mil. Como Kevin, o namorado de Laura, só tinha R$ 1 mil, eles compartilharam as imagens.

As imagens que indicavam que Laura havia sido agredida pelo namorado mostravam ela chorando e com partes do corpo vermelhas. Em uma das publicações, eles escreveram que Kevin era "um lixo que bate em mulher".

Na quarta-feira (13), a estudante, Kelvin e o pai da jovem prestaram depoimento e todos negaram a agressão. Em relação às fotos em que Laura aparece com o pescoço e o rosto vermelhos, o pai explicou que ela havia sofrido uma reação alérgica.

Segundo o delegado, a vítima está extremamente abalada com o vazamento de suas fotografias íntimas. Durante o depoimento, ela também declarou que não se recorda das conversas com namorado divulgadas pelos suspeitos. A hipótese é que elas tenham sido fruto de uma montagem.

Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar os autores e recuperar as contas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo digital de OLiberal.com