Isis Valverde tem nudes vazados atribuídos a ela e aciona advogados

Isis Valverde foi vítima de um crime cibernético, com a divulgação de fotos íntimas atribuídas a ela na internet. Por meio da assessoria de imprensa, a atriz informou que seu escritório de advocacia já foi acionado para que a questão seja resolvida. Entenda a história.

Os responsáveis pela publicação das imagens, na verdade, fizeram montagens com fotos postadas pela atriz nas redes sociais. Nos posts, ela estava usando roupas ou biquínis, que foram retirados com a ajuda de programas de computador.

A atriz se surpreendeu ao ver fotos nuas circulando na web e procurou tomar as medidas cabíveis.

VEJA MAIS

O que é um crime cibernético?

O crime cibernético ocorre no ambiente virtual. Pode ser cometido por meio de diversos meios, como a criação de perfis falsos, o envio de mensagens indevidas ou a divulgação de informações privadas.

No caso de Isis Valverde, os responsáveis pelo crime usaram fotos da atriz para criar montagens íntimas. Este é um crime previsto no Código Penal Brasileiro com pena prevista de reclusão de um a cinco anos, além de multa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)